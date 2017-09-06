Wednesday, September 06, 2017
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Підбір роботи он-лайн через соціальні мережі

Деталі
вересня 06, 2017

Щоб надати можливість нашим громадянам якнайшвидше знайти роботу, Запорізький обласний центр зайнятості здійснює підбір роботи он-лайн. Скористатись цією послугою

може будь-який бажаючий через соціальні мережі.  Для цього потрібно лише подати заявку на підбір бажаної роботи в особистому повідомленні на офіційній сторінці у  Facebook або Twitter. У повідомленні треба вказати основні параметри: бажану посаду, рівень заробітної плати, місце розташування (місто, район)
 «Завдяки інноваціям в  роботі: використання електронної черги в центрах зайнятості, відео-резюме, відео-вакансії шукати роботу стало зручніше та швидше. 40 відсотків осіб, які зверталися за сприянням у працевлаштуванні, отримали роботу оперативно, до набуття статусу безробітного,  – розповідає директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік. Протягом січня-серпня 2017 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 50,4 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості».
Фахівці служби зайнятості завжди готові якнайшвидше надати Вам інформацію про наявні вакансії. Сподіваємось, що скориставшись даною послугою, Ви зможете отримати роботу, яку шукаєте.

 


Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47

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