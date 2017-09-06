Новий навчальний рік у школах Запорізької області розпочали з «обновками»

Деталі вересня 06, 2017

На запрошення навчальних закладів, голова обласної ради Григорій Самардак відвідав декілька шкіл в Запорізькому та Михайлівському районах, в яких до нового навчального

року робились ремонти або встановлювали нове обладнання за кошти обласного бюджету та депутатського фонду. Так, у Кушугумській гімназії «Інтелект» - у День знань відкрили сучасну медіатеку. Це креативний простір для юних читачів де є можливість попрацювати з електронними бібліотеками, створено куточки для творчих лабораторій і навіть ігрова територія. За словами завідувачки медіатекою Лідії Хвостенко, вона багато років працює в шкільній бібліотеці і такий творчий підхід в організації книжкового простору їй до вподоби. Каже, після створення медіатеки кількість маленьких читачів – збільшилася. До слова, до кінця року, в планах департаменту освіти відкрити ще 10 шкільних медіатек в області. У день Знань рідну школу відвідав також депутат обласної ради Дмитро Майстро, який відзначив, що школа розвивається, зростають успіхи нинішніх учнів.

Школа в селі Роздол Михайлівського району за три літні місяці змінилася так, що навіть учні її не впізнали. Після реконструкції даху та утеплення фасаду, його креативно розфарбували яскравими кольорами. Тож тепер взимку учням буде тепліше, а сонячні кольори забезпечать літній настрій. Самі учні та педагогічний колектив зізнаються, школу не впізнати, але й за оснащенням вона не поступається навчальним закладам обласного центру. За словами директора школи Наталії Михайлішиної – заклад відповідає усім сучасним вимогам: комп’ютерне обладнання, інтерактивні дошки, все це є, але головне – талановиті діти. Хоча цього року до школи прийшли 12 першачків, вже наступного – їх кількість буде значно більшою. Тож у подальших планах керівництва школи – утеплити та прикрасити фасад другого корпусу – для молодшої школи. Сподіваються на допомогу депутатського корпусу.

За словами голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака, він переконався, що кошти обласного бюджету, направлені на підтримку навчальних закладів, використовуються ефективно. Втім головна задача, яку ставить перед собою обласна рада – рівень освіти в школах Запорізької області має бути однаково високим незалежно від їх розташування, також мають бути забезпечені рівні можливості для всіх дітей. Тож і наступного року, освітні програми, які фінансуються за кошти громади мають стати пріоритетними, - переконаний голова облради.

Він також відзначив, що як депутат питому увагу приділяє підтримці освітніх закладів на своєму окрузі, зокрема цього року до 1-го вересня для школи селища Малокатеринівка за рахунок коштів депутатського фонду придбали 16 сучасних комп’ютерів, а в гімназію «Престиж» селища Балабине – обладнання для кабінету хімії.