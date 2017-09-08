На Запоріжжі Оріхівська лікарня за рахунок бюджету обігрівала теплом підприємців-орендарів

Деталі вересня 08, 2017

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області провели планову ревізію фінансово-господарської діяльності комунального закладу

«Оріхівська центральна районна лікарня», під час якої виявлено порушень, що призвели до втрат, на суму понад 263 тис. гривень.

Зокрема, протягом останніх трьох років медичний заклад сплатив понад 98 тисяч гривень за теплопостачання інших юридичних осіб, що орендували приміщення, завдавши збитки бюджету.

Окрім того, витрати на оплату праці отоларинголога, дерматовенеролога, психіатра, хірурга, офтальмолога, що безпосередньо пов’язані з наданням платних послуг, проводилися виключно за рахунок асигнувань загального фонду кошторису, в той час, коли сума 44,5 тис. гривень - це видатки спеціального фонду. При цьому, коригування, передбачене законодавством, лікарня не проводила.

Як встановили ревізори, окремим працівникам лікарні протягом 2015 року нараховано та сплачено матеріальну допомогу на оздоровлення у сумі, що перевищує один посадовий оклад на рік. У ході контрольного заходу було виявлено й інші порушення з оплати праці. Це призвело до зайвих виплат у сумі майже 49 тис. гривень та відповідно зайвого перерахування єдиного соціального внеску на суму 15,2 тис. гривень.

За допущені порушення стосовно працівників лікарні складено 2 протоколи про адміністративне правопорушення. Головному лікарю медичного закладу направлено вимогу щодо усунення виявлених порушень.

Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області