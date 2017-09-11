Сім’ї гвардійців осідлали коней

Деталі вересня 11, 2017

10 вересня, у неділю, військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення разом зі своїми сім’ями завітали у гості до одного з найбільших кінних заводів у СНД, який

розташований у Новомиколаївському районі Запорізької області. Коней виховують там вже з 1945 року та наразі робітники цього заводу піклуються про більш ніж 200 «скакунів».

Гвардійцям у ході екскурсії розповідали історію появи у Запорізький області коней та про особливості поводження з копитними. На базі кінного заводу навіть функціонує школа верхової їзди, вихованці якої, молоді дівчата, демонстрували гостям – військовим свою майстерність при їзді верхом.

Дітлахи разом із батьками з захватом катались на лошадках фотографуючись з ними, годували величезних скакунів просто з рук.

«Я вперше у своєму житті сіла на коня та відчула, як воно бути вершником – управляти конем не легше ніж автомобілем. Емоції переповняють, я і не знала що в нас є така велика кінна ферма. Нам з донькою дуже сподобалась екскурсія…» - ділиться враженнями офіцер служби психологічного забезпечення Інна Мостова.



Олег Соловйов