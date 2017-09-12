Деталі вересня 12, 2017

Національна спілка журналістів України закликає парламент підтримати рішення Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики, який рекомендує

провести 1 листопада парламентські слухання на тему безпеки журналістів в Україні.Відповідну пропозицію було прийнято на засіданні Комітету 6 вересня. За словами голови комітету Вікторії Сюмар, з такою ініціативою до неї звернулися громадські організації.

– 2 листопада весь світ відзначає Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів як нагадування владі про ті історії, які стосуються журналістів і не розслідувані. У нас таких історій теж багато, вони тягнуться всі 20 років. Якщо такі слухання хоч якось можуть зрушити розслідування, то я б запропонувала їх провести, – зазначила Вікторія Сюмар

З вимогою проведення спеціальних парламентських слухань з питань безпеки журналістів та стану свободи слова вперше виступила Національна спілка журналістів, зробивши відповідну заяву на День журналіста 6 червня. А звернення до Комітету парламенту з питань свободи слова щодо проведення восени парламентських слухань було надіслано НСЖУ у день річниці вбивства Павла Шеремета. Ініціативу спеціальних слухань з безпеки журналістів підтримала і Омбудсмен Валерія Лутковська.

– Публічний звіт влади та керівників правоохоронних відомств про стан розслідування злочинів проти журналістів, про боротьбу із безкарністю є громадським тиском з метою отримання прецедентів покарання нападників на журналістів, - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Нам важливо упередити майбутні злочини проти працівників медіа.

Пропозицію Комітету ВР з питань свободи слова і інформаційної політики щодо проведення слухань з безпеки журналістів має затвердити Верховна Рада. У НСЖУ повідомляють, що готовність взяти участь у слуханнях виявляють міжнародні партнери Спілки журналістів – Міжнародна та Європейська Федерації журналістів, Бюро Представника ОБСЄ з питань свободи слова та інші авторитетні організації, що захищають права журналістів.