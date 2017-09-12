Розпочалось інспектування Південного ОТО Національної гвардії України

Деталі вересня 12, 2017

11-го вересня особовий склад військової частини 3029 розпочав свій робочий день з перевірки фізичної підготовки. Прийняття нормативів проводились як серед оперативних батальйонів так і серед офіцерів управління. На базі Запорізького спортивного стадіону «Локомотив» бійці здавали нормативи з підтягування та бігу на 100 і 1000 метрів. Ще до початку здачі, військовослужбовці вислухали настанови перевіряючих офіцерів та інструктаж по заходам безпеки. Далі гвардійці були розподілені по підрозділам та місцям прийняття нормативів. Для підняття військового духу та задля бадьорого настрою бійців перевірка проходила під супроводом військового оркестру частини. «Чим швидше був темп барабану тим швидше бігли наші бійці» – пожартував молодший сержант Олексій Гончар. За підсумками перевірки кожен підрозділ підтвердив рівень своєї підготовки та показав гарні результати. Також мужніх та сильних захисників нашої держави не підвели жінки, які вразили всіх своїми здібностями «Дуже насичений та продуктивний день – прокоментувала старший солдат Катерина Яковенко – Офіцери молодці, солдати молодці, а дівчата кращі!»



Анатолій Гололобов