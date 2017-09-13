На Запоріжжі розпочинається соціальна акція «Квартира під охорону-2017»

Деталі вересня 13, 2017

Початок соціальної всеукраїнської акції анонсував під час брифінгу начальник управління поліції охорони під час брифінгу. 12 вересня в приміщенні Головного управління Національної

поліції в Запорізькій області відбувся брифінг начальника Управління поліції охорони Сергія Рубанова.

З 14 по 30 вересня 2017 року поліція охорони спільно з територіальними органами Національної поліції України проводить осінню соціальну всеукраїнську акцію «Квартира під охорону-2017».

У цей період підрозділи поліції охорони зможуть взяти під охорону квартиру або будинок за половину вартості монтажних послуг, а точніше – ви сплачуєте вартість охоронного обладнання, а монтажні роботи з обладнання помешкання сигналізацією фахівці підрозділів поліції охорони виконують за 50% їх вартості.

Крім того, учасникам антитерористичної операції на Сході України Поліція охорони пропонує встановити охоронну сигналізацію у помешканні з 75-ти відсотковою знижкою на монтажні роботи.

Сергій Рубанов розповів про найпоширеніші способи проникнення злодіїв у житло, як громадянам уберегтись від квартирних злодіїв та навів приклади затримань таких крадіїв поліцією охорони. Так, у квітні цього року група реагування Бердянського міжрайонного відділу поліції охорони затримала крадія. Зловмисник пошкодив вхідні двері приватного будинку та намагався скоїти крадіжку майна. Поліцейські охорони прибули на місце події через 3 хвилини та, блокувавши приміщення, затримали раніше засудженого 25-річного мешканця Бердянська.

Загалом охорону об’єктів та квартир на території Запорізької області здійснює 22 наряди груп реагування поліції охорони. За допомогою пунктів централізованого спостереження охороняється більше 14 500 приватних будинків та інших приміщень з майном фізичних осіб, з яких 11 530 – це квартири.

Для прийому, обробки та контролю відпрацювання звернень працює Контактно-інформаційний центр Центру систем безпеки поліції охорони. Усі звернення фіксуються та обробляються за допомогою технічних засобів у напівавтоматичному режимі. Це дає змогу в будь-який момент контролювати стан виконання заявки.

Після виконання монтажних робіт та укладання договору на охорону, власність громадян гарантовано перебуватиме під захистом увесь обумовлений термін. У разі спроби зловмисників проникнути до помешкання, сигнал «Тривога» надійде до пункту централізованого спостереження Управління поліції охорони, де оператори чергують позмінно у цілодобовому режимі, стежачи на комп’ютерних моніторах за станом сигналізації на охоронюваних об’єктах. Сигнал про спрацювання технічних засобів охорони миттєво передається найближчій за місцем дислокації групі реагування. Мобільна група, прибуде за лічені хвилини на місце події, і підготовлені та належно озброєні поліцейські не дадуть зловмисникам заволодіти Вашим майном.

Для отримання детальної інформації та замовлення послуг поліції охорони можна звертатись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Водограйна, 3, або за телефоном: 213-11-32. Також, можна звертатися за номерами контактно-інформаційного центру: 080 050 22 20, 097 050 22 20, 073 050 22 20, 099 050 22 20.

Детальну інформацію можна отримати також на сайті https://www.guard.np.gov.ua

Відділ комунікації поліції Запорізької області

за матеріалами УПО в Запорізькій області