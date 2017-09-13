У м. Мелітополь рятувальники провели громадську акцію "Запобігти. Врятувати. Допомогти."

Деталі вересня 13, 2017

Головним завданням фахівців ДСНС є ознайомлення та навчання громадян основам пожежної безпеки, роз’яснення питань безпеки життєдіяльності, популяризація професії

рятувальника. Тому, 12 вересня співробітники Мелітопольського міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Запорізькій області та Аварійно – рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області провели громадську акцію «Запобігти. Врятувати. Допомогти.».

На майданчику було організовано показ пожежно-рятувальної техніки, де всі бажаючі мали змогу ознайомитися ближче з роботою вогнеборців. Рятувальники розповіли про технічні характеристики спеціальних автомобілів та напрямки застосування під час різних надзвичайних ситуацій. Школярів ознайомили із бойовим спорядженням та технічним обладнанням. Хлопчики та дівчатка із задоволенням оглядали машини та фотографувалися у бойовому одязі рятувальників.