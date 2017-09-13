Wednesday, September 13, 2017
    .
    • .

У м. Мелітополь рятувальники провели громадську акцію "Запобігти. Врятувати. Допомогти."

Деталі
вересня 13, 2017

Головним завданням фахівців ДСНС є ознайомлення та навчання громадян основам пожежної безпеки, роз’яснення питань безпеки життєдіяльності, популяризація професії

рятувальника. Тому, 12 вересня  співробітники Мелітопольського міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Запорізькій області та Аварійно – рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області  провели громадську акцію «Запобігти. Врятувати. Допомогти.».  
     На майданчику було організовано показ пожежно-рятувальної техніки, де всі бажаючі мали змогу ознайомитися ближче з роботою вогнеборців. Рятувальники розповіли про технічні характеристики спеціальних автомобілів та напрямки застосування під час різних надзвичайних ситуацій. Школярів ознайомили із бойовим спорядженням та технічним обладнанням. Хлопчики та дівчатка із задоволенням  оглядали  машини та фотографувалися у бойовому одязі рятувальників.

 

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large81

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 