Поліцейські перевіряють власників зброї

Деталі вересня 13, 2017

Співробітники Приазовського відділення поліції під час проведення операції «Зброя та вибухівка» вилучили у чоловіка незареєстровану мисливську рушницю.

По всій території України тривають спецзаходи, направлені на вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки. Поліцією також здійснюється перевірка дотримання діючого законодавства власниками мисливської нарізної, гладкоствольної, травматичної, газової та холодної зброї.

Так, 11 вересня співробітники групи реагування Приазовського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області в селі Степанівка-1 виявили порушення правил зберігання мисливської рушниці місцевим мешканцем. Правоохоронці вилучили у чоловіка 1960 року народження незареєстровану мисливську рушницю. Він пояснив, що рушницю отримав у спадок, але не мав часу її зареєструвати.

Стосовно правопорушника складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 190 (Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З початку року запорізькою поліцією 176 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів у сфері незаконного обігу зброї.

Нагадаємо, що 11 вересня під час операції «Зброя і вибухівка» в місті Бердянськ поліцейські у 43-річного місцевого мешканця вилучили боєприпаси. https://goo.gl/V5dikY

Відділ комунікації поліції Запорізької області