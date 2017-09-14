Thursday, September 14, 2017
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У м. Запоріжжя заборона на нічну торгівлю алкоголем

Деталі
вересня 14, 2017

У Запоріжжі на нещодавній сесій міськради ухвалили  рішення по заборону продавати алкоголь після десятої вечора і до опівдня. Автори проекту рішення впевнені, заборона зменшить

кількість злочинів вночі.  Вони вважають, що треба брати приклад із західних країн, де  така заборона діє давно  і має свої позитивні наслідки. Адже, говорить депутат, кожен третій злочин, побутовий злочин, як констатують правоохоронці, скоюється у стані алкогольного сп’яніння. На сьогоднішній день ми також маємо статистику, що дорожньо-транспортні пригоди у порівнянні з минулим роком  скоєні саме водіями  у стані алкогольного сп’яніння  стали реєструватися частіше. Від поліції спеціальні  дружини слідкуватимуть за виконанням рішення на заборону. Від міськради - повідна спеціальна робоча група.

 

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