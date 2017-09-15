Щодня на варті життя кожного українця: свято мужності, сили та професіоналізму!

Деталі вересня 15, 2017

Професійні успіхи ДСНС безперечні і неоціненні. Не можна не віддати належне і людям, які зробили боротьбу з вогнем справою свого життя, людям, які щодня проходять межею ризику. Часом порятунок тільки одного людського життя обертається багатьма труднощами, а часом і жертвами. У цих ситуаціях від пожежних потрібна цілковита організованість, неабияке вміння і мужність. Сьогодні реорганізована аварійно-рятувальна служба - державна за формою, народна по суті - здатна комплексно вирішувати питання профілактики техногенних аварій, катастроф, пожеж, і надавати допомогу кожному, у кого сталося нещастя.

14 вересня у Палаці культури імені Шевченка відбулися урочисті заходи до Дня рятувальника. На святі окрім діючих співробітників ДСНС області були присутні представники органів влади, співробітники «Кобра» та Добровільного пожежного товариства й почесні ветерани пожежної охорони, які все життя присвятили благородному покликанню – рятувати людей.

«День рятувальника - це свято сильних і відважних людей, які за покликанням душі і серця обрали найгуманнішу в світі професію - рятувати тих, з ким трапилася біда, хто потребує допомоги. Ризикуючи своїм здоров'ям і життям, Ви повертаєте людям надію і впевненість у завтрашньому дні. За кожною врятованої життям, за кожною перемогою над стихіями стоять Ваші честь, високий рівень підготовки, відданість справі і вірність обов'язку. Ваша щохвилинна готовність прийти на допомогу заслуговують найвищої суспільної поваги. Нехай мир і злагода панують у Ваших родинах! Зі святом Вас, дорогі рятувальники!» - привітав особовий склад начальник Головного управління ДСНС України у Запорізькій області, генерал-майор служби цивільного захисту Олексій Лепський.

«Користуючись можливістю, хочу особисто подякувати голові Запорізької обласної державної адміністрації Костянтину Брилю, голові Запорізької обласної ради Григорію Самардаку, голів Приазовської, Приморської, Токмацької, Якимівської, Веселівської та Василівської районних державних адміністрацій, міських голів Запоріжжя, Бердянська, Мелітополя, керівників місцевих органів влади за ту підтримку і допомогу, яку ви надаєте в розвитку матеріально-технічної бази аварійно-рятувальних підрозділів та забезпеченні їх повсякденної готовності» - додав Олексій Миколайович.

На превеликий жаль, техногенні та природні катастрофи, масштабні пожежі можуть призвести не тільки до матеріальних збитків, а й до загибелі людей, включаючи і рятувальників, які жертвують своїми життями заради порятунку інших. Присутні вшанували світлу пам'ять загиблих бійців ДСНС хвилиною мовчання.

Зі словами привітання до запорізьких рятувальників також звернулись і представники обласної та міської влади, що завітали на урочисті заходи, серед яких – Голова обласної державної адміністрації Констянтин Бриль, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Валерій Еделєв та керуючий справами виконавчого апарату Запорізької обласної ради Володимир Подорожко.

Приємним сюрпризом для особового складу став виступ відомого запорізького співака Романа Альошина, який написав композицію до двадцятиріччя служби про хоробрих героїв-рятувальників. Він особисто привітав особовий склад Головного управління із святом та заспівав гімн запорізьких рятувальників – «Наша служба ГосЧС».

Почесними грамотами, подяками і черговими спеціальними званнями нагородили рятівників, які блискуче виконували професійні задачі, проявили героїзм та мужність у виконанні службових обов’язків.

На завершення урочистостей рятувальників чекав святковий концерт, який також був багатим на сюрпризи. Так, присутнім заспівала донька заступника начальника 20 державної пожежно-рятувальної частини Миколи Фірсова – Інна. Після чого до рятувальників на сцену вийшли справжні майстри своєї справи – неперевершений ансамбль «Лейся песня», які дарували особовому складу Головного управління не тільки пісні, але й позитивний настрій.

Тож, шановні рятівники! Здоров’я Вам, миру, любові, добробуту, процвітання Вам і Вашим родинам! Бережіть себе і бережіть нашу державу!