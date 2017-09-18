ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА ВСТАНОВИЛА ОБМЕЖЕННЯ НА РЕАЛІЗАЦІЮ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ В М. ЗАПОРІЖЖІ З ПОРУШЕННЯМ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Деталі вересня 18, 2017

Адміністративна колегія Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України розпочала провадження у справі за ознаками порушення

законодавства про захист економічної конкуренції з боку Запорізької міської ради на ринку роздрібної торгівлі алкогольними напоями в місті Запоріжжі.

Дії Запорізької міської ради, які полягають у прийнятті рішення від 30.08.2017 № 86 «Про обмеження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного) на території м. Запоріжжя», відповідно до якого встановлено непередбачену законодавчими актами України заборону продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв у всіх закладах торгівлі, окрім закладів ресторанного господарства (кафе, бари, ресторани тощо), на території міста Запоріжжя з 22:00 до 12:00 години, мають ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Встановлення обмежень на реалізацію алкогольних напоїв в м. Запоріжжі ставить суб’єкти господарювання, які здійснюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв у всіх закладах торгівлі (окрім закладів ресторанного господарства) в нерівні конкурентні умови на ринку реалізації алкогольних напоїв у порівнянні із суб’єктами господарювання, які здійснюють реалізацію зазначених товарів в закладах ресторанного господарства.

Частиною другою статті 25 Господарського кодексу України передбачено, що органам місцевого самоврядування заборонено приймати акти або вчиняти дії, що ставлять у нерівне становище окремі категорії суб'єктів господарювання чи іншим способом порушують правила конкуренції.



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