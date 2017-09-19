Зірки у погонах вперше виступили у Запоріжжі

Деталі вересня 19, 2017

У суботу, у гвардійців 9-го полку оперативного призначення був дуже насичений вихідний день. До Запоріжжя, з грандіозним концертом, завітав немаловідомий Академічний ансамбль пісні і танцю НГУ. Творчий колектив ансамблю уперше приїхав до козацького краю, та трошки відпочивши, та відвідавши військову частину 3029, вирушив на екскурсію до славнозвісного острова Хортиця, після чого артисти дали приголомшлений концерт у Запорізькій обласній філармонії (концертному залі ім. Глінки).

На заході були присутні представники усіх військових частин НГУ Запорізького гарнізону, ветерани та сім’ї гвардійців . Глядачі приходили з квітами, у парадних костюмах та сукнях, та навіть із маленькими дітками. У залі навіть «не було де яблуку впасти».

Учасники ансамблю уперше приїхали до Запоріжжя, та були дуже задоволені теплим прийомом, нащо відповіли дуже вражаючими концертом, який не залишив байдужим жодного присутнього у залі. Народні артисти України, заслужені співаки виконували на сцені Запорізької обласної філармонії зворушливі патріотичні пісні, між якими лунали щирі побажання військовослужбовцям, танцювали запальний рок-н-рол та заряджали позитивом під виступ фольк-шоу гурту «Душа співає». Настільки вражаючими були номери, що не встигали стихати оплески, глядачі бадьоро підтримували артистів, а по закінченню концерту вигукували «Браво» та стоячи, оплесками проводжали ансамбль зі сцени.

«Атмосфера позитиву та добра повіяла з перших хвилин концерту. Це справжні «зірки у погонах», які запалюють наші серця і ми пишаємося цими зірками. Мені дуже сподобався концерт, кожен виступ передавав справжні емоції та переживання. Це заряд позитивною енергією не на один день!...» - зазначив майор Ігор Лєдєнцов.

Командування військової частини 3029 НГУ висловлює велику подяку за розуміння та надану підтримку у проведенні концерту керівництву концертного залу ім. Глінки – генеральному директору Запорізької обласної філармонії, заслуженому працівнику культури України – Ірині Конаревої.



Олег Соловйов