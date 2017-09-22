Держава та громадськість разом дбають про соціально незахищених громадян

Деталі вересня 22, 2017

20 вересня відбулася зустріч заступника голови облдержадміністрації Едуарда Гугніна та директора Департаменту культури, туризму, національностей

та релігій облдержадміністрації Владислава Мороко з керівником благодійної організації „Менонітський родинний центр” з Канади Вальдемаром Заватскі та директором „Менонітського центру” у Запоріжжі Борисом Леткеманом.

Гостей області ознайомили із планами та реалізацією реформ у галузях освіти й медицини, щиро подякували фондам та релігійним організаціям за благодійну допомогу, нагородили представників благодійної організації відзнакою облдержадміністрації. Під час зустрічі було обговорено досвід менонітів у наданні соціальної допомоги та алгоритм взаємодії влади та громадськості із захисту соціально незахищених категорій населення.

У 2017 році виповнюється 15 років з дня заснування благодійної організації „Менонітський родинний центр”. З нагоди п’ятнадцятиріччя організації у місті Запоріжжя перебуває виконавчий директор благодійного фонду з Канади Вальдемар Заватскі та представники цієї благодійної організації. Гості з Канади із зацікавленістю дізналися про цікаві сторінки в історії нашого краю, тісно пов’язані із перебуванням менонітів в Запорізькій області.

Довідка. У Запоріжжі „Менонітський центр” зареєстровано у 2002 році (директор центру - Борис Леткеман). У Центрі працюють 20 волонтерів. 63 інвалідів і престарілих перебувають на повному забезпеченні Центру. За роки роботи Центру майже 700 осіб (як правило, ті, хто не може обслуговувати себе сам) опікуються вдома. Зараз таку послугу надають декільком десяткам мешканцям Запоріжжя.

