Гвардійці військової частини 3029 провели навчальні стрільби

Деталі вересня 22, 2017

20-го вересня особовий склад 9-го полку оперативного призначення виїхав до навчального полігону для проведення занять з бойової та спеціальної

підготовки. По приїзду на полігон офіцери управління, і гвардійці окремих рот та оперативних батальйонів були розподілені по навчальним місцям, де кожен відпрацьовував ряд нормативів. Заняття розпочались з перевірки знань заходів безпеки та умов виконання вправ. Після цього бійці відточували свої вміння по розбірці та збірці автомату Калашнікова і пістолету Макарова, а також виконували нормативи з радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Таким чином особовий склад детально розглянув необхідні питання та приступив безпосередньо до стрільби. У ході проведення стрільб військовослужбовці практично підтвердили свої теоретичні знання та вразили більшість мішеней. За підсумками стрільб були показані непогані результати та виявлено певні недоліки для яких потрібно більше практики. «Добре, коли ми маємо змогу регулярно проводити виїзди на стрільби – зазначив старший сержант Сергій Хміль – Завдяки цьому бійці відточують свої навики та вміння і впевнено покращують рівень своєї бойової підготовки».



Анатолій Гололобов