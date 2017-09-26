У м. Запоріжжя рятувальники взяли участь у благодійному фестивалі «МАМА+Я»

Деталі вересня 26, 2017

25 вересня, на території центрального парку культури та відпочинку «Дубовий гай» вперше в Запоріжжі проводиться благодійний фестиваль «МАМА+Я» для дітей-сиріт. У рамках

цього свята виступали обдаровані і талановиті діти, проводились ремісничі та інтелектуальні майстер-класи. На одній із алей вишикувались автомобілі пожежних, поліції та швидкої допомоги.

Рятувальники встановили пожежний автомобіль та продемонстрували дітлахам можливості аварійно-рятувальної техніки. Найцікавішим для дітей виявилося «перевтілення»– дітлахи переодягалися у бойовий одяг рятувальників. А допоміг дітям ближче познайомитися з мужньою професією «приборкувачів вогню» сміливий Вогнегасник. Також вогнеборці розгорнули пересувний консультаційний пункт з метою навчання дітей правилам безпеки життєдіяльності. Спеціалісти Головного управління провели інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо правил поведінки при виявленні підозрілих предметів та виникнення інших надзвичайних подій, безпечного поводження на воді та в екосистемах. Після змістовної теоретичної лекції, охочі змогли ознайомитися з учбовими макетами вибухонебезпечних предметів, вмістом тривожної валізи, первинними засобами захисту органів дихання та іншим знаряддям, яке допоможе врятувати ваше життя.

Діти із задоволенням присвятив декілька хвилин свого часу, аби ще раз пригадати елементарні правила безпеки життєдіяльності, а також отримати профілактичні листівки, яскраві календарики та газету «Ситуація».



ГУ ДСНС України у Запорізькій області