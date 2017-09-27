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Герої не вмирають доки живе пам'ять про їх життя

Деталі
вересня 27, 2017

26-го вересня до розташування 9-го полку оперативного призначення завітала знімальна група телеканалу Z з метою підготовки матеріалу для спецпроекту присвяченому воїнам АТО.

Героєм проекту був обраний гвардієць лейтенант Богдан Завада, який героїчно загинув під час виконання бойових завдань. З такої нагоди до частини завітала дружина Богдана Тетяна, яка розповіла про чоловіка цікаві факти його життя, а близькі товариші та офіцери командування поділились спогадами про трагічні події 2014-го року. «Дуже приємно, коли люди дійсно не забувають своїх захисників – зазначила Тетяна Завада – Та ще приємніше, коли вони розповідають про їх життя іншим». За словами журналістів спецпроект готується до Дня Захисника України, тому 14-го жовтня жителі Запоріжжя та інших областей матимуть змогу ближче познайомитись з життям героїв.

 


Анатолій Гололобов

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