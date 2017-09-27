Wednesday, September 27, 2017
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Запоріжців запрошують взяти участь у конкурсі «Я – європеєць»

Деталі
вересня 27, 2017

Дітей і молодь Запорізької області запрошують взяти участь  у V Всеукраїнському конкурсі есе «Я – європеєць». Конкурс есе «Я – європеєць» проводиться

Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Серце до серця» спільно з Міністерством культури України та Посольством Литовської Республіки в Україні у вересні 2017 року – березні 2018 року.
    Основними завданнями конкурсу є розвиток у дітей і молоді активної життєвої позиції, готовності брати участь у суспільному, культурному та міжнародному житті країни; формування у молоді демократичних, європейських цінностей, розуміння прав і свобод людини, високих соціальних, культурних, освітніх стандартів.
    Роботи учасників Конкурсу в строк до 19 січня 2018 року надсилаються на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Умови конкурсу розміщено на сайті http://sds.in.ua/2017/09/rozpochavsya-v-vseukrainskiy-konkurs-e/
    Підсумки завершального етапу Конкурсу буде підбито у березні 2018 року. За рішенням журі Конкурсу автори кращих робіт, за можливості, будуть запрошені до участі у міжнародній поїздці до Литовської Республіки в рамках культурного обміну у 2018 році.
    За додатковою інформацією можна звертатися до організаційного комітету за телефонами: 044-501-01-15, 044-400-43-01.

 

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