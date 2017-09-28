Запорізькі поліцейські продовжують відвідувати школи та проблемні родини

Деталі вересня 28, 2017

У рамках загальнодержавної операції «Урок» поліцейські ювенальної превенції Запорізької області продовжують проводити профілактичні бесіди з батьками та дітьми.



З метою виявлення неповнолітніх, які безпідставно пропускають уроки або не приступили до навчання, поліцейські, спеціалісти служби у справах дітей та соціальні працівники на території Запорізької області систематично відвідують навчальні заклади та сім’ї, які перебувають на контролі у зв’язку з неналежним виконанням батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей.

Під час зустрічей з проблемними родинами фахівці надають батькам поради щодо виховання неповнолітніх, оформлення державної соціальної допомоги, житлових субсидій, влаштування дітей до закладів позашкільної освіти. Окрім того, правоохоронці попереджають батьків про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення прав та інтересів неповнолітніх.

У школах поліцейські розповідають дітям про їхні права і обов’язки, правила поведінки та безпеки, відповідальність за вчиненнями неповнолітніми злочинів, як отримати та куди звертатись у разі необхідності за безоплатною правовою допомогою.

Нагадаємо, у Більмацькому районі працівники поліції групи реагування провели профілактичні заходи з попередження дитячого травматизму на дорогах.

Відділ комунікації

поліції Запорізької області