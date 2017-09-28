Thursday, September 28, 2017
    .
    • .

Запорізькі поліцейські продовжують відвідувати школи та проблемні родини

Деталі
вересня 28, 2017

У рамках загальнодержавної операції «Урок» поліцейські ювенальної превенції Запорізької області продовжують проводити профілактичні бесіди з батьками та дітьми.


З метою виявлення неповнолітніх, які безпідставно пропускають уроки або не приступили до навчання, поліцейські, спеціалісти служби у справах дітей та соціальні працівники на території Запорізької області систематично відвідують навчальні заклади та сім’ї, які перебувають на контролі у зв’язку з неналежним виконанням батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей.
Під час зустрічей з проблемними родинами фахівці надають батькам поради щодо виховання неповнолітніх, оформлення державної соціальної допомоги, житлових субсидій, влаштування дітей до закладів позашкільної освіти. Окрім того, правоохоронці попереджають батьків про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення прав та інтересів неповнолітніх.
У школах поліцейські розповідають дітям про їхні права і обов’язки, правила поведінки та безпеки, відповідальність за вчиненнями неповнолітніми злочинів, як отримати та куди звертатись у разі необхідності за безоплатною правовою допомогою.

 

Нагадаємо, у Більмацькому районі працівники поліції групи реагування провели профілактичні заходи з попередження дитячого травматизму на дорогах.

Відділ комунікації
поліції Запорізької області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large82

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 Собака на 23 сентября

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 