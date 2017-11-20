Tuesday, November 21, 2017
    .
    • .

Які заходи треба вжити, щоб зупинити процес зубожіння населення?

Деталі
листопада 20, 2017

1. Олексій Скрипка, електромеханик:
-Треба неухильно продовжувати початі економічні

реформи. Їх не треба боятися, хоч і на даному етапі нам дуже важко. У нас війна, у нас зруйнована частина країни, у нас відібрали території. Треба щоб економіка країни через прийняття потрібних законів підіймалася. На жаль це дуже поступовий рух. Вважаю що позитивні зміни зможуть відчути наші онуки.
2. Лідія Саричева, викладач:
-Вважаю що треба змінити владу в країні, на більш адекватну, професійну і менш корумповану.
3.Володимир Златокрилець, пенсіонер:
- Для того щоб зупинити зубожіння, треба поперше роззброїти народ, повернутися до демократії, тоді можно бути про щось розмовляти. В країні у людей зараз стільки зброї на руках що ніяки питання вирішити неможливо, аніж як у бандитський спосіб.
4. Любов Головко, пенсіонер:
- Треба щоб мир був в країні, щоб скінчилася війна на Донбасі. Треба щоб було взаєморозуміння поміж владою та громадянами. Треба щоб люди жили в єдності, і щоб економіка зростала.
5. Алла Михальцова, медична сестра:
-Я не дуже розуміюсь на економиці. Але ось мені підвищили пенсію, і я дуже радію цьому.

 

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large97

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 



 

Укрощение строптивой 2017 01

kot

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

Создание сайтов DNL-студия
©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info 

 