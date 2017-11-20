Молоді гвардійці 9-го полку оперативного призначення склали Військову Присягу

Деталі листопада 20, 2017

Молоде поповнення осіннього призову присягнуло на вірність українському народові. Урочистий захід розпочався з виконання Державного гімну та винесення Бойового Прапору частини.





Далі до молодого поповнення звернувся тимчасово виконуючий обов’язки командира частини підполковник Андрій Бєляєв: «...Хочу побажати усьому молодому поповненню, їхнім рідним та близьким, - терпіння, міцного здоров’я та мирного неба над головою. Злагоди в родинах, сил та наснаги.».

Після завершення ритуалу складання Присяги з Божим благословенням виступив капелан військової частини, священнослужитель церкви Присвятої Богородиці Київського патріархату ієрей Віктор Ткач, який освятив бійців полку та подарував їм хрестики з іконками. Після урочистого маршу до слова запросили солдата, який привітав своїх товаришів. По завершенню близькі та друзі бійців мали згоду особисто привітати свої захисників.

Для гостей частини також приготували святковий концерт музичного гурту «3029», провели бесіду з батьками та друзями щодо умов проходження служби та відповіли на усі турбуючи їх питання. Після чого гвардійці пішли у своє перше звільнення в місто.



Олег Соловйов