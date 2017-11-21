Динаміка ставлення до Голодомору

Деталі листопада 21, 2017

Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.

Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 20-29 вересня 2017 р.

• Згідно з результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у вересні 2017 року, більшість опитаних (77%) погоджуються з твердженням, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом Українського народу, не погодились з цим 13%, не визначились - 11%.

• Варто зазначити, що кількість тих, хто визнає Голодомор геноцидом, збільшилась у порівнянні з минулим роком (з 72% до 77%), водночас вона є дещо меншою у порівнянні з 2015 (80%).

• Твердження, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом Українського народу, поділяє переважна більшість жителів Заходу країни (91%), більшість опитаних Центру (84%), дві третини Півдня (65%) та більше половини Сходу (56%).

• Мешканці сіл дещо більше згодні з тезою про Голодомор-геноцид, аніж мешканці міст (79% проти 76%). Серед респондентів, рідна мова яких українська, прихильників тези 85%, в той час як серед тих, хто вважає рідною російську, – 57%.

• У віковому розрізі кількість тих, хто підтримує тезу про Голодомор-геноцид, коливається від 72% до 80% у різних категоріях (найбільше серед людей середнього віку). Водночас простежується різниця у кількості противників цієї тези у вікових групах: чим старші опитані, тим їх більше. У контексті рівня освіти, кількість тих, хто підтримує тезу про Голодомор-геноцид, коливається від 74% до 79% у різних категоріях.