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У Шевченківському районі відкрили дитячий майданчик

Деталі
листопада 21, 2017

Справжній подарунок отримали жителі Шевченківського району під кінець року - на вулиці Юності, 85А, встановлений сучасний дитячий майданчик. 25 листопада

відбулося урочисте відкриття нової ігрової зони. Свято вийшло на славу: з веселими конкурсами і іграми, а також подарунками і солодощами.
Як розповів голова районної адміністрації Запорізького міського радого з Шевченківського району Федір Маер, це вже сьомий дитячий майданчик, відкритий в поточному році. Усі комплекси були встановлені за рахунок коштів депутатів, обраних від Шевченківського району.
- Дитяча ігрова зона по вулиці Юності з'явилася завдяки фінансовій допомозі депутата Запорізької обласної ради Віктора Коцюби, а також підтримці районної адміністрації, - заявила голова квартального комітету №124 Ганна Саприкіна. За її словами, боротьба за будівництво дитячого ігрового майданчика тривала близько двох років.
Місцеві бізнесмени ніяк не хотіли віддавати цю земельну ділянку в користування громади, але спільними зусиллями батьківського комітету і районної влади - дитячий майданчик був встановлений. Зараз, на місці колишнього пустиря, постійно заваленого сміттям, розташувався сучасний дитячий ігровий комплекс з різними гірками і гойдалками, пісочницею. Щоб зберегти від вандалізму дитячий майданчик, її оточили огорожею. Відкривати ворота рано вранці і закривати увечері зобов'язалися самі батьки.
Федір Маер упевнений, в дитячому комплексі тут потреба була давно. На території цього кварталу мешкає більше 4,5 тисяч шевченковців, з них 564 - це діти шкільного і дошкільного віку. Тим часом, щасливі батьки і їх діти вже планують установку на дитячому майданчику новорічної ялинки. Після свят, говорять батьки, домагатимуться будівництва і спортивного майданчика.

 

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