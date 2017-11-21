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Запорізькі рятувальники долучились до соціального проекту «У каплі крові – врятоване життя»

Деталі
листопада 21, 2017

З 19 по 30 листопада за ініціативи Запорізької обласної клінічної лікарні в Запоріжжі проходить масштабний регіональний соціальний проект з розвитку Програми

добровільного донорства «У каплі крові – врятоване життя» до Дня пам’яті жертв ДТП. Цей соціальний проект об'єднує тисячі жителів міста і області заради єдиної благородної мети - пожертвувати частинку себе для порятунку життів земляків.
Здача крові на нагальні потреби медицини стала доброю традицією для співробітників ГУ ДСНС України у Запорізькій області.
20 листопада на заклик зібрати кров для жертв ДТП, відгукнулося 36 рятувальників Запорізького гарнізону, відтак вдалось зібрати 15 літрів крові. Яскравим прикладом самопожертви і допомоги став начальник відділення обслуговування 1-ДПРЧ ГУ ДСНС України у Запорізькій області Олександр Купрій – Почесний донор України. Аби врятувати людське життя, він уже 147 разів здавав кров. Невдовзі чоловік стане Заслуженим донором, адже зупинятися не збирається.
Рятувальники сподіваються, що кожна крапля крові допоможе врятувати життя. «Наші підрозділи завжди прийдуть на допомогу тим, хто її потребує, адже рятувальник – це не професія, а життєве покликання», – зазначив заступник начальника ГУ ДСНС України у Запорізькій області полковник служби цивільного захисту Микола Головань, який також сьогодні здав кров.

 

ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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