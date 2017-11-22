Чи вирішує ЗНО усі проблеми зі вступом до вишу?

Деталі листопада 22, 2017

1.Марина Усова, інженер:

-Вважаю що ЗНО не може вирішити всі проблеми зі вступом. Треба зважати

як викладають в школі той, чи інший предмет, досвідчений викладач чи ні, змінювались вчителі під час курсу, чи був один під час всього навчання. Багато залежить за власним бажанням учень йде до вишу, чи його тягнуть туди батьки.

2.Наталья Бабаєва, викладач:

-ЗНО вирішує якщо не всі проблеми зі вступом до вишу, то більшість за них. Треба лише зважати власний рівень та можливості обираючи свій майбутній фах і виш. Це вже проблема виваженого вибору. І ще є творчий іспит в деяких вишах, наприклад музичних, чи художніх. Він теж за межами ЗНО.

3.Олександр Бабич, приватний підприємець:

-Так, з появою ЗНО вступити до вишу стає набагато простіше. Важливо правильно обирати майбутнє місце навчання. Мабуть головніше не поступити, а втриматись на протязі всього курсу навчання. Тут вже ЗНО ні до чого.

4. Cергій Капцан, приватний підприємець, м. Київ:

Я не дуже вірю в об’єктивність ЗНО. Вважаю що не треба полегшувати всім умови вступу до вишу, а тільки тим, хто має найкращі здібності і кращі знання. І робити це має не комп’ютерна програма, а освічений фахівець.

5.Олена Білявська, художник:

Вважаю, що ЗНО вирішує майже всі проблеми зі вступом до вишу. А ще значно полегшує цей важкий шлях для учнів та їх батькив.