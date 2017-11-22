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Медикаменти від студентів столичного ветеринарного вишу «Запорізька правда» доправить захисникам на передову

Деталі
листопада 22, 2017

Доброчинна акція співпраці  студентів  ветеринарного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування (м.Київ) і  газети  «Запорізька правда»

стала вже традиційною і проводиться третій рік поспіль.  Ініціювала її Рада молодих вчених ветфаку НУБіПу, голова –  науковий асистент, кандидат ветеринарних наук Наталя Друзь, за сприяння директора НДІ здоров’я тварин  -  доктора ветеринарних наук, професора  Дмитра Засєкіна. Три роки тому члени ради запропонували провести на кафедрах факультету суботник і здати макулатуру, а на виручені  кошти придбати ліки для військовослужбовців, які захищають незалежність  України в АТО. Тоді ж і було налагоджено взаємодію  з газетою «Запорізька правда», яка співпрацює  із запорізькими волонтерами і, власне, сама є волонтером. Про  виїзди журналістів видання  в АТО ми неодноразово розповідали своїм читачам.
 От і нині на кафедрах ветеринарного факультету НУБіПу, який очолює декан, доктор біологічних наук, професор, академік Микола Цівіліховський, на нещодавньому суботнику студенти, молоді вчені, а також члени професорсько-викладацького колективу факультету  зібрали близько 2 тон макулатури. Найбільше – понад 1 тони зібрала кафедра хірургії ім. академіка І.О. Поважненка під проводом доктора ветеринарних наук  Миколи Малюка.
 На виручені від здачі макулатури кошти, а це понад 3 тис грн, ініціатори акції придбали антибактеріальні, противірусні, знеболювальні, жарознижуючі, протизапальні, заспокійливі та інші медикаменти. На прохання медиків з передової, закупили також мазі-розтирки для суглобів і спини. Бо восени, зазначають військові лікарі, загострюються хвороби опорно-рухового апарату. Особливо цей процес прогресує у військовослужбовців, які змушені тривалий час проводити в окопах.
На засіданні наукової ради  факультету подякували  учасникам благодійної акції на підтримку воїнів-захисників України.
Ми вдячні всім, хто не залишився осторонь. А  рекордсмена здачі макулатури – кафедру хірургії символічно заохочуємо коробкою цукерок, - відмітив  директор НДІ здоров’я тварин    Дмитро Засєкін, вручаючи солодощі завідуючому кафедри  Миколі Малюку. – Певен, наша ініціатива консолідує колектив факультету, сприяє укріпленню нашого патріотичного духу і, сподіваюсь, надихне колег з інших факультетів  до аналогічної діяльності.
Медикаменти вручили  головному редактору газети «Запорізька правда» Наталії Зворигіній з тим, щоб вона доправила їх українським військовослужбовцям в АТО.
Вкрай важливо щоб ми щодня пам’ятали  про тих, хто боронить нашу свободу і незалежність, стійко витримуючи  усі тяготи та складнощі військової служби. І щоб використовували будь-яку можливість передати свою вдячність нашим захисникам, довести їм, що ми дуже високо цінуємо їхню жертву заради нашого благополуччя, - зауважила Наталя Зворигіна. – Хлопцям в окопах потрібно знати, що їх зусилля – не марні. Спасибі вам, що не втомлюєтесь допомагати нашим військовослужбовцям в АТО так само, як і вони не втомлюються нас захищати.
 Вже найближчим часом ліки, зібрані студентами і викладачами ветеринарного факультету НУБіПу  надійдуть за призначенням. Про це ми обов’язково розкажемо. Тож слідкуйте за нашими публікаціями.

 

Валерія Юстинюк

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