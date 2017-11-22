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Запоріжжя розпочинає підготовку до проведення другого міжнародного екологічного форуму

Деталі
листопада 22, 2017

Запорізький екологічний форум, як і обіцяв міський голова Володимир Буряк, стає щорічним. У Запоріжжі вже стартує підготовка до другого екофоруму, який запланований

на 2018 рік. Першим кроком стало створення організаційного комітету, який займеться питаннями підготовки і проведення другого спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму «Еко Форум - 2018».
    16 листопада міський голова Володимир Буряк підписав розпорядження №383р «Про створення організаційного комітету з питань проведення другого спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму «Еко Форум - 2018 ».
    Цим документом затверджено склад оргкомітету, до якого включено понад тридцять осіб. Серед них представники департаментів, управлінь міської ради, комунальних і промислових підприємств, вищих навчальних закладів, депутати міської ради. Очолив оргкомітет заступник міського голови Валерій Еделєв.
    Відзначимо, з 30 травня по 1 червня 2017 року у Запоріжжі, у виставковому центрі «Козак-палац», пройшов перший спеціалізований міжнародний Запорізький екологічний форум «Еко Форум - 2017».
    Його організаторами були Запорізька міська рада, Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство освіти і науки України, Запорізька торгово-промислова палата, Комітет підприємців з питань природокористування та охорони навколишнього середовища ТПП України, Запорізький обласний союз промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал» .
    У роботі першого запорізького екофоруму взяли участь не тільки запоріжці, але і гості з Канади, Франції, а також Києва, Дніпра, Харкова, Вінниці, Чернівців та інших міст України. Серед запорізьких учасників форуму були найбільші промислові підприємства Запоріжжя.
    Однією з найважливіших подій першого Запорізького екологічного форуму став той факт, що 16 запорізьких підприємств приєдналися до Меморандуму між міською владою та промисловими підприємствами про спільні дії в сфері поліпшення навколишнього середовища у місті. Перший варіант меморандуму був підписаний в 2016 році. Тепер до нього приєдналися ще 16 підприємств. Від імені Запорізької міської ради документ підписав міський голова Володимир Буряк.

 

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