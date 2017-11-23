Нові автобуси працюватимуть по маршруту, що з'єднує центр міста з Осипенківським мікрорайоном

Деталі листопада 23, 2017

Міський голова Володимир Буряк доручив своєму першому заступнику Сергію Мішку прискорити доставку перших автобусів великої місткості, які Запоріжжя

отримає в рамках програми фінансового лізингу.

Нагадаємо, КП «Запоріжелектротранс» отримало дозвіл на купівлю автобусів в рамках процедури фінансового лізингу. Було укладено договір з «Укргазбанком». Загалом має бути закуплено 35автобусів. 14 з них повинні прибути в місто вже в цьому році, решта - в першому кварталі 2018 року.

Перші отримані автобуси обслуговуватимуть маршрут №17 «Арматурний завод - вокзал Запоріжжя-І». Він з'єднає Осипенківський мікрорайон з центром міста.

Це сприятиме вирішенню проблеми транспортного обслуговування запоріжців, які проживають в спальних районах. Наступні автобуси планується використовувати на маршрутах в напрямку Шевченківського, Хортицького районів і так далі.

- Роботу для отримання нових автобусів вже розпочато. Вважаю, що її можна прискорити. Упевнений, що це цілком реально, - сказав Володимир Буряк.

Міський голова також нагадав, що в Запоріжжі був проведений аналіз роботи громадського транспорту. В результаті були визначені напрямки для їх вирішення. Один з них - збільшення кількості автобусів великої місткості, підвищення ролі комунального транспорту. Заплановане створення маршрутів з автобусами великої місткості, які з'єднають спальні райони з центром міста.

Один з таких маршрутів вже успішно працює. Це маршрут №18 - курсує між Південним і Бородінський мікрорайонами. Наступним стане маршрут №17.