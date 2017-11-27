Деталі листопада 27, 2017

У прес-центрі «Журналіст» відбулася зустріч народного депутата України Олександра Романовського з членами правління Запорізької обласної організації

Національної спілки журналістів України. У складі правління - керівники популярних в області газет, радіо і телебачення, інтернет-видань.

Олександр Романовський - член партії «Народний фронт», входить до складу Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, заслужений працівник промисловості України, віце-президент Запорізького обласного союзу промисловців та підприємців (роботодавців) «Потенціал».

Зустріч пройшла у відкритій форматі запитань і відповідей. Провідні журналісти міста і області мали можливість отримати з перших вуст правдиві компетентні відповіді з усіх питань депутатської діяльності - стратегії прийняття рішень, законопроектів, депутатської етики.

З 77 членів фракції Романовський один представляє Запорізький регіон, тому вирішувати питання, що стосуються нашої області, досить складно. По-перше, має місце збіг певних сфер інтересів і впливу, які складають кістяк для включення до порядку денного тих чи інших законопроектів, дається взнаки і партійна приналежність,

- На жаль, у Верховній раді дуже багато популізму, підміни реальних дій гаслами, само піару. Працювати в такій обстановці доволі складно - ділиться думками Олександр Володимирович.

Багато гострих питань прозвучало на зустрічі. Про е-декларування, зняття депутатської недоторканності, відродження економіки країни, нової редакції закону про вибори.

На думку Романовського, прийняття пенсійної, медичної реформ, яких серйозно боїться народ, необхідні. Реформи не проходять безболісне. Інша справа, що людям важливо бачити «світло в кінці тунелю», мати впевненість що зміни на краще настануть, і орієнтуватися в часі цих змін.

Олександр Романовський - досвідчений інженер-фахівець в галузі космічних технологій, в недавньому минулому - генеральний директор-головний конструктор ТОВ «НВП« Хартрон - Юком ». Тому, відповідаючи на питання, пов'язані з космосом, він дав журналістам розгорнуте уявлення про стан та перспективи вітчизняного ракетобудування. Олександр Володимирович вважає, що розвиток космосу - це напрямок, де Україна ще сильна. Є й перспективи, і партнери - Канада, Іспанія. Потрібна тільки політична воля, щоб брати участь в міжнародних програмах. Супутники, ракети, старти - це не тільки питання економіки, але і престижу країни в цілому. І все напрацьоване раніше не можна втратити.

Журналісти подякували народному депутату за відкритість, чіткі і професійні відповіді на гострі питання, які сьогодні хвилюють українське суспільство.



Олена Морозова