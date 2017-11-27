Головою Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України переобраний Володимир Буряк

Деталі листопада 27, 2017

Відбулися звітно-виборні збори Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України. Був переобраний керівний склад Асоціації, ревізійна комісія, визначені члени

правління, затверджено кошторис на 2018 рік.

Цього року Асоціації міст України виповнилося 25 років від дня заснування. Ювілейний рік її роботи став плідним для Запорізького регіонального відділення. Про це повідомив в ході сьогоднішнього звітно-виборних зборів виконавчий директор Ігор Бірюков, підбиваючи підсумки роботи відділення за 2016-2017 роки. За звітний період пройшло 4 засідання правління регіонального відділення, прийняті 6 новостворених ОТГ Запорізької області в члени АМУ. Також було зібрано 149 пропозицій від громад по законодавчої діяльності, які спрямовані в аналітичний центр Асоціації.

Також під час засідання піднімалися організаційні та кадрові питання. Головою Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України на наступні два роки переобраний Володимир Буряк.

- Асоціація показує свою ефективність, яка особливо помітна останнім часом. На сьогодні можна безпосередньо задавати питання керівництву уряду і отримувати на них відповіді. Асоціація міст відстоює принципи та ідеї місцевого самоврядування, якому дано як багато прав, так і обов'язків. Є думка, свої погляди кожного представника громади, області, міст. Вони формуються в єдину ідею, яка лягає на стіл Кабміну з тих питань, які виникають. Хочу подякувати всім членам регіонального відділення Асоціації, і в подальшому впевнений у нас буде продовжуватись плідна співпраця, - підкреслив Володимир Буряк.

Заступниками голови Запорізького регіонального відділення АМУ стали міські голови Мелітополя Сергій Мінько та Оріхова Сергій Герасименко. Виконавчим директором переобраний Ігор Бірюков. Також було визначено склад ревізійної комісії та правління, затверджено кошторис регіонального відділення на 2018 рік.