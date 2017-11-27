Маленькі патріоти України привітали гвардійців та подарували власноруч зроблені дарунки

Деталі листопада 27, 2017

Військовослужбовці 9-го полку завітали в гості до Запорізької гімназії №6, де їх привітали вихованці навчального закладу з нагоди минулого свята – Дня Гідності та Свободи.



Діти разом з батьками подарували військовослужбовцям, зроблені власноруч, маскувальні сітки та листівки з привітаннями. Учні 3-го класу написали щирі та теплі побажання воїнам Національної гвардії України, які зараз несуть службу у зоні АТО.

Керівництво 6-ої Запорізької гімназії вже не один рік співпрацює з військовою частиною 3029 та регулярно надає їй підтримку та допомогу. Спільно з учбовим закладом влаштовуються заходи з військово-патріотичного виховання, а батьки з дітьми роблять гвардійцям вкрай важливі та корисні подарунки.

Командування 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України висловлює щиру подяку керівництву гімназії, батькам та дітям, за їх підтримку та любов до України. Завдяки такій співпраці ми можемо бути впевнені у світлому майбутньому нашої держави.

«Дякуємо вам, наші любі захисники, за те що ви нас захищаєте. Ці дарунки – знак нашої підтримки, зроблені від щирого серця наших дітей та їх батьків. Нехай вас оберігає Бог та супроводжує удача…» - привітала військовослужбовців вчителька 3-А класу Ельвіра Олексіївна Григоровська.



Олег Соловйов