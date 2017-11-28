Tuesday, November 28, 2017
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Команда Запорожского областного клуба собаководства ОСОУ на ЧУ

Деталі
листопада 28, 2017

Команда Запорізького обласного клубу собаківництва ТСОУ в складі Анни Контребуц з німецькою вівчаркою Zlata fon Lanstein, Яни Марченко з німецькою вівчаркою

Алукард Олександрівська знать, Настею Клименко з німецькою вівчаркою Химера Олександрівська знать взяли участь в першому чемпіонаті України ГУ Товариства сприяння оборони України з дресирування собак. Дякую організаторам заходу, помічникам суддів, помічникам із захисту і всім, хто доклав до цього заходу руку, щоб змагання відбулося на хорошому професійному рівні. Спасибі нашій команді і тим, хто за нас вболівав. Ми брали участь і змогли показати те, на що були готові на той час і в тому місці. За підсумком третє місце з основ командної дресури (ОКД) посіла Аня Контребуц з Zlata fon Lanstein, і друге ми здобули в командному заліку. Першими стала команда м.Києва, третіми спортсмени з Рівного. У розділі « Собака-захисник» ми здобули командне третє місце. Хоч не все вийшло, як ми хотіли, втім, тепер знаємо, як, над чим і з ким працювати. Проведемо аналіз помилок і будимо готується до нових стартів. Головне, що всі отримали неоціненний досвід і знання, спілкуючись і виступаючи на таких заходах.

 


Євген Михайлов, керівник Запорізького клубу собаківництва ОСОУ

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