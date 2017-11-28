Деталі листопада 28, 2017

Вихованців комунальної установи «Запорізький дитячий будинок-інтернат» Запорізької обласної ради відвідали студенти Інституту журналістики

і масових комунікацій КПУ під егідою громадської організації «Небо без кордонів».Волонтери показали цікаву виставу «Осінні чудеса», вручили подарунки, а також провели для підопічних закладу захоплюючі майстер-класи на осінню тематику.А напередодні вихованці будинку-інтернату отримували подарунки від незалежних партнерів - кампанії «Гербалайф» м. Запоріжжя. Представники кампанії презентували закладу обігрівачі, пилосос та фрукти його підопічним.