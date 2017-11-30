Стань кіборгом, щоб захистити те, що любиш!

Деталі листопада 30, 2017

Напередодні Дня ЗСУ в кінотеатрі ім. Маяковського у Запоріжжі з аншлагом пройшов допрем'єрний показ довгоочікуваного фільму «Кіборги» режисера

Ахтема Сеітаблаєва про оборону Донецького аеропорту під час сучасної війни на Донбасі. Всеукраїнська прем’єра фільму очікується у Києві, у День Збройних Сил України, 6 грудня 2017 року.

Першими глядачами картини у Запоріжжі стали воїни-захисники України, волонтери, представники ветеранських та громадських організацій. На зустріч із ними, а аткож журналістами прибули продюсер фільму Іванна Дядюра, режисер фільму Ахтем Сеітаблаєв, сценарист фільму Наталя Ворожбит, актори Андрій Ісаєнко та В’ячеслав Довженко.

Перед довгоочікуваним показом режисер картини Ахтем Сеітаблаєв трохи ближче познайомив запорізького глядача з кінострічкою.

- Ідея цього проекту була очевидною. Мені так само як і вам не байдуже, в якій країні я живу і в якій країні будуть жити мої діти. Кожен на своєму місці намагається докласти максимум зусиль і наближає той день, коли ми нарешті почнемо жити в тій країні, про яку мріємо. Кінострічка «Киборги» присвячена кожному бійцю, волонтеру, матері і дитині, - розповів Ахтем Сеітаблаев.

Відомий режисер, автор і ведучий телевізійного проекту «Хоробрі серця» додав, що в цій роботі хотів показати силу духу наших героїв і наскільки було важливо їх бажання вистояти в цій війні заради порятунку цивілізації гуманістів і створення нової вільної і щасливої ​​країни.

Сценарист фільму Наталія Ворожбит розповіла, що Донецький аеропорт - це не просто об'єкт, деталь або план, а окремий важливий персонаж у кінострічці.

- Більшість з нас не вважає де-факто, що залишення аеропорту - це наша поразка. Сталася трагедія і загинули багато бійців, проте в серці кожного зародилася віра в те, що ми переможемо. Ця історія про віру і надію. Аеропорт - це символ країни майбутнього, яке ми сьогодні захищаємо для себе і своїх нащадків, і ми віримо, що все буде добре, - зазначила Наталія Ворожбит.

Фільм «Кіборги» – історія не лише про війну, а, головним чином, про сучасних героїв, які творять нашу нову Україну. Незважаючи на різницю у походженні та віці, їх об’єднала одна мета – захистити рідну землю від агресора. У фільмі показано силу духу наших героїв, їхнє бажання вистояти у цій війні заради створення нової вільної та щасливої країни. Для того, щоб передати атмосферу донецького аеропорту, автори стрічки побудували декорації, ідентичні справжнім розмірам колишнього аеропорту. Сценарій написаний на основі інтерв’ю та численних консультацій з учасниками АТО. П’ятеро головних героїв – це збірні образи, які написано з реальних кіборгів. Серед героїв фільму є представники Збройних сил та добровольчого підрозділу, юний патріот і дорослий боєць. Вікові обмеження фільму - з 16 років.

Олександра Воронцова

