Деталі листопада 30, 2017

Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак з робочою поїздкою побував у Запорізькому районі, де оглянув об’єкти, що реалізовуються за його

ініціативи, як депутата обласної ради та за фінансування з обласного бюджету.

Як зазначив Григорій Самардак, серед основних пріоритетів своєї роботи, як депутата обласної ради та всього депутатського корпусу, він виділяє саме розвиток інфраструктури територій та підтримку молоді.

- Коли говоримо про наше майбутнє і наш внесок у розвиток Запорізької області, я розумію його так: треба вкладати в хорошу освіту підростаючого покоління і розвивати території, аби молодь отриманні знання, свої мрії, втілювала тут, на своїй малій Батьківщині, - переконаний голова обласної ради.

У ДНЗ «Рукавичка» в Малоктеринівці тісно не буде

Під час робочої поїздки Григорій Самардак відвідав будівництво дитячого садочка у Малокатеринівці, проект фінансується з обласного бюджету. Під дошкільний заклад реконструюють стару будівлю – утеплюють стіни, перебудовують внутрішні приміщення, обладнують електричну котельну.

За словами завідувачки ДНЗ Олени Діденко, селище давно потребує нового приміщення для дитячого садочка, адже існуючий розміщується у приміщенні трохи більше за 70 кв. м. і символічно відповідає своїй назві – «Рукавичка».

- У новій будівлі передбачені актова та спортивна зали, їдальня. Тож і для дітей, і для вихователів, і для батьків новий дитячий садочок – просто мрія, - зауважила Олена Діденко.

Поспілкувавшись із будівельниками, з керівництвом селища та завідувачкою дитячого садочка, Григорій Самардак запевнив присутніх у подальшій депутатській підтримці, аби дошкільний навчальний заклад відкрили вчасно і не тільки з ремонтом, але й з новими меблями.

Молодь – за розвиток

У Кушугумі голова обласної ради провів особистий прийом громадян, де поспілкувався з представниками молодого активу селища. Вони звернулися до свого депутата із проханнями – підтримати акцію молодіжної ради по роздільному збору сміття та реконструкції футбольного поля. Адже Кушугум відомий на всю область спортивними талантами.

Побував голова обласної ради і на інших об’єктах. Нещодавно в гімназії «Інтелект» смт Кушугум запрацював твердопаливний котел, який не тільки виручив навчальний заклад до запуску газової котельні, а ще й дозволить суттєво зекономити кошти на опалення закладу. Також у Кушугумі продовжують реконструкцію паркової зони. Григорій Вікторович підтримував створення парку від самого початку: за рахунок депутатського фонду висадили дерева, встановили дитячий майданчик, лавочки тощо. За кошти обласного бюджету – встановили освітлення.

- Ця робоча поїздка була корисна тим, що нам вдалося не тільки оглянути, як виконуються роботи на проектах, які ми розпочали в цьому році, а й поспілкувавшись з керівництвом селищ, намітити плани для нових проектів на рік майбутній. Це особливо актуально напередодні прийняття обласного бюджету на наступний рік, - прокоментував результати поїздки голова облради.

Всі намічені плани, за словами Григорія Самардака, відповідають раніше означеним пріоритетам – розвиток інфраструктури, підтримка ініціатив молоді та популяризація здорового способу життя.

А завершилася робоча поїздка приємною зустріччю з учнями Балабинської гімназії «Престиж». За рахунок депутатського фонду Григорія Самардака, в клас біології придбали інтерактивну дошку та сучасне обладнання для практичних занять. Учні дев’ятого класу, продемонстрували свої напрацювання з біології та поділилися планами на майбутнє – опанувавши професії агронома, лікаря чи ставши вчителями з улюбленого предмета, повернутися до рідного селища.

Голова обласної ради подякував школярів за повагу до рідного краю та побажав успішного навчання.



Ганна Кирильчук