Працівники ЗВА вимагають виплати заборгованих їм 12 млн грн заробітної плати

Деталі листопада 30, 2017

У Запоріжжі на мітинг протесту вже втретє за тиждень вийшли працівники Заводу високовольтної апаратури(ЗВА), яким власники підприємства

заборгували понад 12 млн грн заробітної плати. Свої чесно зароблені гроші люди не отримують вже півтора роки поспіль. А рішення суду щодо виплати заборгованості із заробітної плати власник підприємства не виконує.

На майдан Героїв люди принесені шини, каску і прапор України. Заводчани тримали в руках плакати із закликами, адресованими місцевим властям і безпосередньо Президенту України з вимогою захистити їх законні права. Люди сподіваються, що голова ЗОДА Костянтин Бриль спільно з прокурором області Валерієм Романовим і начальником главку Нацполіції Олегом Золотоношею знайдуть важелі впливу на власника ЗВА Олександра Вакатова і спонукають його розрахуватися із працівниками у повному обсязі.