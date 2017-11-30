Thursday, November 30, 2017
    .
    • .

Працівники ЗВА вимагають виплати заборгованих їм 12 млн грн заробітної плати

Деталі
листопада 30, 2017

У Запоріжжі на мітинг протесту вже втретє за тиждень вийшли працівники  Заводу високовольтної апаратури(ЗВА), яким власники підприємства

заборгували понад 12 млн грн заробітної плати. Свої чесно зароблені гроші люди не отримують вже півтора роки поспіль. А рішення суду щодо виплати заборгованості  із заробітної плати  власник підприємства не виконує.
На майдан Героїв  люди  принесені шини, каску і  прапор України. Заводчани тримали в руках плакати із закликами, адресованими місцевим властям і безпосередньо Президенту України з вимогою  захистити їх законні права. Люди сподіваються, що голова ЗОДА Костянтин Бриль спільно з  прокурором області  Валерієм Романовим і начальником главку Нацполіції  Олегом  Золотоношею  знайдуть важелі впливу на власника ЗВА  Олександра Вакатова і спонукають його розрахуватися із працівниками у повному обсязі.

 

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large98

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 



 

С наступающим 2017 03 12 01

kot

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

Создание сайтов DNL-студия
©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info 

 