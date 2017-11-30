Завжди роби добро!

Деталі листопада 30, 2017

У прес - центрі «Журналіст» відбулася зустріч з представниками організації «Запорізький благодійний фонд

«Єврейський общинний центр «Мазаль Тов».

З діяльністю цього Фонду журналістів ознайомили директор БО «ЗБФ «ЄОЦ «Мазаль Тов» Інесса Носенко, координатор молодіжних та авторських програм Олександра Дощенко, координатор проекту «Рівні можливості» Юлія Рогачевська та координатор волонтерського руху «Твори добро, Україна!» Оксана Циганова.

Програми, які впроваджує єврейський центр досить різноманітні. Головним напрямком і завданням роботи є розвиток можливостей сім`ї. Це спеціалізована допомога сім`ям, які потрапили у важку життєву ситуацію. Родзинкою роботи став проект «Права дитини», направлений на підвищення юридичної обізнанності дітей і батьків.

Олександра Дощенко сказала, що в центрі може народитися та реалізуватися будь-який проект. Це «Агентство моди і стилю «Abilities Agency», «Школи : вожатого, грантопісцев та аніматорів». Під час літніх канікул створюються родинний і волонтерський табори, дитячі майданчики, осінній табір -експедиція, де проводяться майстер-класи, теоретичні курси і практика .

Цікавий досвід за останній рік - це вплив волонтерського процессу на життя сімей і людей. Наприклад, проект «Ти не один» допомагає літнім людям впоратися з самотою і труднощами. Волонтерський рух «Твори добро, Україна!» за цей рік встиг провести акції «Шкільна допомога» і «Серце до серця» та організувати волонтерський табір. Створено добродійний магазин «Даруй добро» , який надав гуманітарну допомогу більше 6000 мешканцям Запорізької області. В цьому магазині можуть реалізувати свої вироби люди з обмеженими можливостями.

Як розповіла Юлія Рогачевська, клуб «Рівні можливості» створив фейєрверк незабутніх програм, виїзних заходів для людей з інвалідністю, де вони визначають свою дорогу до самореалізації. Це художники Маріна Смбатян, Наталя Лаговська, Петро Чижмак та ін. Був організований добродійний спектакль «В декількох кроках від щастя», який презентували в Запоріжжі і Львові . Автор - Марина Смбатян, член молодіжного Союзу художників. Виручені гроши пішли на оплату лікування літньої бабусі, яка одна виховує онука.

Вже вісім років реалізується пілотний проект «Дівосвіт». Це відновлення життя у вмираючому селищі, завдяки сільському, зеленому і етнічному туризму.

10 грудня 2017 року благодійна організація «Запорізький благодійний фонд «Єврейський общинний центр «Мазаль Тов» організовує щорічний бал, присвячений Міжнародному дню людей з інвалідністю і Міжнародному дню волонтерів, який відбудеться в ПК « Металургів» ВАТ «Запоріжсталь».

До участі в заході запрошені організації - партнери, творчі колектіви і спонсори. На балу усіх чекає насичена культурно - розважальна программа «Відродження», привітання волонтерських організацій, яскраві концертні номері, танцювальна програма під звуки «живого» оркестру, різноманітні майстер – класи. У минулому році волонтерський бал об'єднав більше 500 чоловік.



Світлана Костюк, фото автора