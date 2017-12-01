«Вогонь мститься, як його не шануєш». Рятувальники провели профілактичний рейд в опіковому відділенні

Деталі грудня 01, 2017

З початку 2017 року на пожежах загинуло 78 осіб, з них 3 дітей. За аналогічний період минулого року загинуло 74 людини. В цьому році

на пожежах травмувалось 62 людей, 6 – з них діти. Найбільш поширені причини виникнення пожеж – необережне поводження з вогнем, дитячі пустощі та порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладів та пічного опалення.

Для того, щоб убезпечити людей, особливо дітей, спеціалісти Головного управління ДСНС України у Запорізькій області спільно із представниками ЗМІ 29 листопада відвідали опікове відділення 5-ої міської лікарні в рамках акції «Зустрінемо Новий рік безпечно!».

«За минулий рік в опіковому відділенні перебувало на лікуванні близько 700 людей. За останні 18 років кількість опіків зменшилась майже втричі. Запорізька область посідає 4 місце за кількістю пацієнтів, які лікуються від опіків. На сьогодні, у відділенні перебуває 45 пацієнтів, троє з яких отримали травми через необережне поводження з вогнем» - зазначила завідуюча опікового відділення Міської клінічної лікарні №5 екстреної і швидкої медичної допомоги Олена Пономаренко.

Рятувальники провели з людьми, які постраждали від вогню, роз’яснювальні бесіди, щоб запобігти повторному травмуванню. Під час рейду рятувальники розказали постраждалим про основні причини виникнення пожеж та дії під час виникнення загоряння. Фахівці ГУ ДСНС області приділили особливу увагу питанням порятунку людей та самопорятунку. Адже проінформована та навчена людина зможе не тільки врятуватись сама, а й надати необхідну допомогу оточуючим, які потрапили у біду.

«Опікове відділення не випадково потрапило під пильне око рятувальників. Адже саме сюди потрапляють громадяни, коли отримають травми на пожежах, нехтуючи правилами безпеки. Наше завдання не налякати людей, а достукатись до їх свідомості та вкотре нагадати, наскільки важливо дотримуватись елементарних правил безпеки життєдіяльності», – зазначили фахівці ДСНС області.

Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної та техногенної безпеки. Не наражайте своє життя на небезпеку! Будьте уважні при використанні електро- та газових приладів, а також під час паління! Пам’ятайте, що недбале ставлення до безпеки призводить до трагічних наслідків! Тільки разом ми зробимо життя безпечним!