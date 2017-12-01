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Пресс-інформування гвардійців та жителів Донбасу

Деталі
грудня 01, 2017

Військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення НГУ активно розповсюджують у зоні проведення АТО періодичне видання

«Донбас-Інформ», яке з літнього періоду випускає Міністерство інформаційної політики України. Читають видання і військовослужбовці і місцеві мешканці, які знаходяться у прифронтовій зоні.
    Кольорова, невеличка газета містить інформацію про суспільно-політичне життя та актуальні новини в Україні і Донбаському регіоні. Періодичне видання виходить раз на тиждень з метою своєчасного та якісного інформування суспільства о ситуації на сході держави. Інформація, яка розміщена на сторінках, не має заангажованого впливу політичних чи інших сил, та тому її із задоволенням читають усі.
    «Ця газета допомагає нам дізнаватись свіжі новини не тільки на військову тематику. Ми з товаришами читаємо її постійно та роздаємо мешканцям, яким вона теж подобається…» - поділився молодший сержант військової частини 3029 НГУ.

 


    Олег Соловйов

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