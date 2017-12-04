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Зустрінемо Новий рік безпечно: у Запорізькій області стартував Місячник «Безпечне житло»

Деталі
грудня 04, 2017

З 1 грудня у Запорізькій області стартує громадська акція «Безпечне житло», ініційована фахівцями Головного управління ДСНС України у Запорізькій області. Про це

у ході міжвідомчої прес-конференції розповів головний інспектор відділу пожежної безпеки управління запобігання НС ГУ ДСНС України у Запорізькій області підполковник служби цивільного захисту Олександр Шатіло.
Так, у зв’язку із сезонним зниженням середньої температури повітря та початком зимового періоду, рятувальники у рамках анонсованої акції, протягом місяця рятувальники проведуть ряд профілактичних заходів з громадянами з метою навчання основним правилам експлуатації пічного, газового обладнання, електроприладів, наданню першої долікарської допомоги та інше.
Спільно із співробітниками поліції, Добровільного пожежного товариства, фахівцями ПАТ «Запоріжгаз» та волонтерами рятувальники проведуть профілактичні рейди у місцях з масовим скупченням населення, у житлових секторах області, навчально-виховних освітніх закладах. З метою охоплення широкої аудиторії та поліпшення ефективності роботи у напрямку запобігання виникненню надзвичайних подій до проведення та висвітлення заходів залучатимуться представники органів місцевої влади та самоврядування і регіональних засобів масової інформації.
«Наголошуємо, постійне виконання заходів пожежної безпеки – запорука збереження людських життів та матеріальних цінностей. Нехай вогонь несе тільки тепло вашим домівкам» - зазначив Олександр Шатіло.

 

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