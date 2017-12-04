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Понад сотню нацгвардійців присягнуть на вірність українському народові

Деталі
грудня 04, 2017

У суботу, 9 грудня, у військовій частині 3029 НГУ складуть Військову присягу юнаки осіннього призову. Урочисто присягнуть на вірість Україні більше

сотні юних гвардійців з Рівненської, Сумської, Київської, Херсонської та Запорізької областей.
До цього часу бійці навчального збору старанно опановують навички володіння зброєю, підтягують рівень фізичної підготовки та засвоюють стройову підготовку. Новоспечені військовослужбовці готуються до бойової служби у підрозділах військової частини 3029, вивчають озброєння та техніку, основні положення Законів України щодо проходження військової служби.
Командування піклується про навчання та побут юнаків та зробить все можливе для того, щоб юні гвардійці були впевнені у правильності обраного шляху.
Урочисте прийняття Військової присяги пройде на території військової частини 3029, за адресою: вул. Північне шосе, 113. Початок о 10:00 годині.

 

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