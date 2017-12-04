Життєві історії журналіста Семеновського

Деталі грудня 04, 2017

Творча скарбниця журналістів Запоріжжя поповнилася ще одним оригінальним виданням. Вийшла книжка бердянського журналіста, письменника, члена ЗОО НСЖУ

Віктора Семеновського «Буде свято і на нашій вулиці...».

19 життєвих історій, 19 доль відомих людей Бердянщини, що створили себе самі... Книга Віктора Семеновського «Буде свято і на нашій вулиці» увібрала в себе життєписи знатних хліборобів Північного Приазов’я, Почесних громадян, депутатів Бердянської, Приморської, Приазовської районних рад, котрі відверто розповідають про життєві сходинки, громадську діяльність, згадують друзів, близьких та рідних людей.

Читаючи ці життєві історії в інтерпретації автора, відчуваєш, що герої стають для нього близькими. Автор сам говорить: «Життя — мудра й надзвичайно складна штука... доводиться робити висновки, хто є хто, з ким би пішов у розвідку... Так-от, багато героїв моїх публікацій з роками стали близькими і, навіть, рідними, готовими у скрутний час підтримати, виручити, прийти на допомогу, підставити своє плече... Особливою теплотою розквітає душа і серце при згадці про земляків, які стали і є людьми моєї пам’яті».

Кожна історія перемежається багатим ілюстративним матеріалом. Герої оповідань предстають перед читачем чи то в колективі, з родиною чи подорожуючи теренами України та світу.

Невід’ємними рисами характеру Семеновського є комунікабельність та почуття гумору, і завдяки їм автору завжди вдавалося легко сходитися з людьми. І це відчувається в його оповіданнях, у тому, як щиро розкриваються герої життєвих історій. Вони варті уваги читача, бо кожен, торуючи життєву дорогу, стикався на ній і з сумними, і з радісними подіями, плакав і сміявся, розчаровувався та надіявся на краще, мужнів та жодного разу не опускав рук. Тому збірку «Буде свято і на нашій вулиці» можна сміливо назвати своєрідним життєвим посібником.



Юлія Тисленко, голова Бердянської міської організації ЗОО НСЖУ