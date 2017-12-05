CБУ запобігла спробі російських спецслужб здобути українське військове обладнання

Деталі грудня 05, 2017

Силовики зупинили спробу країни-агресора отримати високотехнологічне військове устаткування заводу «Перетворювач», повідомила прес-служба СБУ.



Як розповіли у відомстві, правоохоронці встановили, що в умовах запроваджених Україною санкцій для забезпечення потреб Збройних сил РФ військовою продукцією, російські спецслужби розробили нелегальний механізм закупок товарів.

Оперативники спецслужби задокументували, що у 2016 році через українські комерційні структури, підконтрольні громадянам РФ, організатори планували налагодити постачання до Росії високотехнологічного обладнання вітчизняного виробництва в обхід санкцій.

«Ділки збиралися легально придбати товари подвійного призначення на фірми-резиденти та переправити продукцію до країни-агресора. За висновками профільних експертів, обладнання запорізького заводу, зокрема можуть бути використані у військовій промисловості», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків на підприємстві та у фігурантів справи вилучені зразки обладнання подвійного призначення, яке направлено на експертизу. Наразі проводяться першочергові слідчо-оперативні дії.