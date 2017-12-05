Деталі грудня 05, 2017

Обшуки у НАБУ та співробітників НАБУ протягом останніх двох днів листопада були цілеспрямованими спробами Генеральної прокуратури та Служби

безпеки України зірвати операцію щодо високопосадовця Державної міграційної служби, зірвати операції, які здійснюють офіцери НАБУ під прикриттям, розкрити агентурну мережу НАБУ та залякати працівників. Перші дві мети досягнути вдалося, останні дві – ні, заявив директор НАБУ Артем Ситник на прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі. «Ці атаки не зупинять роботу, яку ми робили. Це був болючий удар, але нічого критичного не відбулося», – заявив Артем Ситник.

Нагадаємо, 29-30 листопада у двох конспіративних приміщеннях НАБУ провели обшуки. При цьому чотирьох негласних штатних працівників НАБУ протримали замкненими 30 годин. Також співробітники СБУ провели обшуки вдома у 12 працівників НАБУ та їхніх родичів, при цьому пошкодивши майно. Формальною підставою для таких дій стала заява першого заступника голови Державної міграційної служи України про те, що її провокують дати хабар. Артем Ситник зазначив, що станом на цей час жоден працівник НАБУ не затриманий, відносно жодного працівника НАБУ не обрано запобіжного заходу.

За словами Артема Ситника, своїми діями силовики зірвали операцію щодо посадовців ДМСУ та ще чотири операції під прикриттям. Операція у ДМСУ готувалася ще з квітня. «Це з точки зору роботи антикорупційних органів просто аморально… Ми так само, як і вони, маємо інформацію про конспіративні приміщення [цих силових органів], але ми не можемо собі дозволити таких дій, як би ми не відносились одне до одного», – підкреслив він. Він додав, що матеріали щодо порушень під час обшуків у НАБУ і домівках співробітників НАБУ направлять до Генеральної інспекції ГПУ для надання правової оцінки діям співробітників СБУ.

Директор НАБУ заявив, що офіційне пояснення ГПУ щодо обшуків виглядає необгрунтованим. «Мені трохи незрозуміла позиція Генеральної прокуратури, коли операція щодо бурштинової справи називається «ідеальною», і така ж операція з використанням тих же способів і методів (і, до речі, і одна і друга проводилися спільно з Федеральним бюро розслідування США, можливо тільки легендування було трохи змінене), називається «провокацією», – наголосив директор НАБУ. – Я говорив і ще раз повторюю: перший заступник голови ДМСУ не була фігурантом, на затримання якого ми розраховували – ми розраховували розкрити масштабну корупційну схему саме у Міграційній службі», – пояснив він. Артем Ситник додав, що якщо посадовець ДМСУ хотіла заявити про провокацію хабарем, згідно з вимогами підслідності, заява мала бути подана до НАБУ.

Він також підкреслив, що не погоджується із критикою високопосадовців, які називають ситуацію “міжвідомчою війною”. «Іде не «міжвідомча війна», а вжиття усіх можливих заходів, щоб зупинити антикорупційну реформу в Україні. Є амбіції конкретних керівників окремих правоохоронних органів і держави зупинити те, що відбулося зараз: створено незалежний антикорупційний орган, який отримує значну порцію критики, але показав те, чого раніше не було в Україні […], ми максимально наблизилися до створення антикорупційного суду. Усі ці атаки – від відчуття, що покарання вже настільки близько, що якщо не зупиняти антикорупційну реформу, це стане реальністю найближчим часом», – заявив Артем Ситник. Він наголосив, що ситуація із переслідуванням антикорупційних органів може мати серйозні наслідки для іміджу України на міжнародній арені.

Артем Ситник наголосив, що основна причина зриву операції – неможливість НАБУ самостійно знімати інформацію з каналів зв’язку. Для того, щоб антикорупційні органи могли працювати ефективно, їм критично важливо надати право знімати інформацію самостійно. «Якщо не буде автономного зняття інформації з каналів зв’язку – ризики будуть завжди […] Яка б не була секретна операція – на жаль, дані про те, з яких каналів зв’язку знімається інформація, щодо яких осіб – ця інформація є у наших колег в СБУ. І ця інформація була використана, щоб завербувати цього фігуранта, і використавши формальну заяву з приводу міфічної провокації хабаря, зірвати цю операцію», – пояснив він. «У прийняття такого закону у найближчій перспективі я не вірю, але зупиняти роботу у цьому напрямку ми не будемо», – додав Артем Ситник.

«Ми не зупинимося. По-перше, у нас працюють молоді амбітні люди, які прагнуть досягти цілей, які ми поставили перед собою. По-друге, ми надто багато зробили щоб не довести це до кінця. Для себе я бачу рецепт, який дозволить нам далі працювати – аполітичність, не вибірковість і дотримання закону», – підсумував директор НАБУ.