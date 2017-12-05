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Вітання голови облдержадміністрації Костянтина Бриля з нагоди Дня Збройних Сил України

Деталі
грудня 05, 2017

Шановні земляки!

З 1993 року в Україні відзначається День Збройних Сил України.

Проте, насправді народним це свято стало тоді, коли тисячі українських чоловіків, не роздумуючи пішли захищати нашу Батьківщину від нападу агресора на Сході України.

 

Захищати Батьківщину - це обов'язок громадянина. Проте саме наші військовослужбовці довели, що це подвиг, достойний героїв. Адже не кожна держава може похвалитись таким відданим і справді патріотичним військом.
Збройні Сили - це надійна опора державності, а також слава, гордість і міць України. Військовослужбовці, що не шкодуючи сил та життя захищають мирне населення - простих батьків та дітей, є гордістю нашої країни.
Тож в цей день бажаю кожному з Вас тільки головного: перемоги над ворогом, мирного неба над Україною та справжнього родинного затишку.

Голова Запорізької обласної державної адміністрації,
Костянтин Бриль

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