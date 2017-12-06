Wednesday, December 06, 2017
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Дорогі земляки, шановні колеги!

Деталі
грудня 06, 2017

7 грудня в України відзначають День місцевого самоврядування.
Принципи народовладдя в нашій державі мають давні

історичні корені. Ще за часів козацтва право очолювати військо надавалося шляхом вільного вибору. Продовжуючи традиції предків, самоврядування в Україні крокує шляхом реформ, збільшуючи повноваження громад, утверджуючи їх Конституційне право на місцеве управління.
Основою для розбудови сильної, процвітаючої України стають нові об’єднані територіальні громади, які, отримуючи повноваження та фінансування своїх територій, усвідомлюють і свою відповідальність за подальший розвиток громад і всієї держави.   
Система місцевого самоврядування має відповідати потребам громадянського суспільства. А сильні, спроможні громади – становити запоруку збереження цілісності суверенної України.
Звертаючись до представників місцевої влади Запорізької області, сільських, селищних, міських голів та депутатів усіх рівнів, до працівників апаратів місцевих рад, хочу підкреслити вашу високу відповідальність перед громадою. Адже ваш обов’язок – служіння народу, щоденна копітка праця в інтересах жителів нашого регіону.
Давайте об’єднувати зусилля заради розвитку Запорізької області та процвітання України!

 

З повагою,
голова Запорізької обласної ради                 Григорій Самардак
   

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