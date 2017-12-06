Деталі грудня 06, 2017

У Національному військово-історичний музеї України пройшла презентація другого тому «Книги пам'яті військовослужбовців Збройних

Сил України, які загинули, захищаючи територіальну цілісність та недоторканність України».

Роботу з пошуку та збору матеріалів для цього видання Міністерство оборони України розпочало восени 2015 року. Метою створення книги стали героїзація подвигів та вшанування пам’яті військовослужбовців ЗСУ, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва під час проведення АТО, популяризації їх подвигів в українському суспільстві.

Цю книгу, яка донедавна не мала аналогів, було видано за ініціативою Міністра оборони України генерала армії України Степана Полторака. Над упорядкуванням книги працювали співробітники Національний військово-історичний музей України та волонтери проекту Книга пам'яті полеглих за Україну.

За первинними задумами було заплановано три томи видання, однак в ході роботи з огляду на значний обсяг матеріалів, кількість томів «Книги пам’яті» було збільшено до чотирьох.

Перший том "Книги» було видано влітку 2016 року, презентація видання відбулася у Києві напередодні Дня Незалежності України. До книги було включено фотографії та короткі біографічні довідки про понад 830 полеглих захисників нашої Батьківщини - уродженців Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської та Закарпатської областей, які загинули в період з 2014 по 1 травня 2016 року.

У вступному слові до видання міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак зазначив:»Герої не вмирають, вони живуть, допоки жива народна пам'ять про них. Ми ніколи не забудемо тих Героїв, що склали свої голови на полі бою, боронячи рідну землю та відстоюючи нашу Незалежність. Завдяки їхній відвазі та мужності ми зупинили ворога на сході України та стримуємо, не даючи можливості просуватися вглиб країни.

Аби вшанувати пам'ять тих, хто загинув за нашу державу, ми видаємо «Книгу пам'яті військовослужбовців Збройних Сил України».Слава Україні! Героям Слава!»

До першого тому вписане, зокрема, ім'я Сергія Цимбала, розвідника 25 батальйону територіальної оборони «Київська Русь", уродженця смт. Ставище на Київщині. Герой України. Він поклав своє життя за Україну восени 2014 року, прикриваючи відхід групи побратимів під час запеклого бою неподалік від маловідомого тоді більшості з нас міста Дебальцеве.Один з тисяч полеглих, чиї імена та чиї подвиги ми не маємо права забувати.

Один з 872 військовослужбовців, чиє ім'я вписане до другого тому "Книги пам'яті Збройних Сил України" - його знає вся Україна, знає весь світ - Ігор Брановицький, киянин.

На жаль, навіть формат друкованого видання не дозволяє розмістити бодай невеличку частинку спогадів про життя, військову службу та загибель Героя України, тому ми хоча би трохи доповнимо розміщену там інформацію уривком із нарису Валерії Кротченко "Ангел з ДАПу":

"– Він просто як ангел-охоро­нець з’явився в моєму житті у найбільш потрібний момент, – згадує Станіслав Стовбан, який бачив Ігоря останнім. – У тому, що я живий – левова частка його заслуги. Ігор всю ніч зупиняв у мене артеріальну кровотечу. Якби не він, я б стік кров’ю за кілька хвилин. Носив мені воду, поки була, потім – колотий лід. Та головне, що він зі мною просто говорив. Від цього чомусь ставало легше. І так він допомагав не лише мені, а й усім пораненим."