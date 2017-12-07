Керівники обласної ради, лідери громад, депутати всіх рівнів і всі працівники органів місцевого самоврядування регіону сконцентровані на розвитку територій

Деталі грудня 07, 2017

У концертному залі імені Глінки на урочистості зібралися люди, які представляють інтереси громади в обласній, районних, міських, селищних

і сільських радах та в територіальних громадах. Саме на цих людях лежить найбільша відповідальність за розвиток територій і за благополуччя запоріжців. Це – працівники місцевого самоврядування, які сьомого грудня відзначають своє професійне свято і які приймали вітання від керівництва області і міста.

До колег зі сцени звернувся голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак, який зазначив, що самоврядування в Україні крокує шляхом реформ. Завдяки децентралізації, збільшуються повноваження місцевої влади, створюються нові об’єднані територіальні громади. У Запорізькій області створено вже 40 таких громад. Шляхом виборів утворюються нові представницькі органи, громади переходять на прямі бюджетні відносини з державою, самостійно вирішують питання розвитку територій.

- Я згадую 2015-й рік, коли на розгляд обласної ради попереднього скликання був винесений перспективний план формування територій громад. У декого з депутатів, започаткована реформа викликала недовіру. Але сьогодні децентралізація упевнено прямує до розбудови спроможного, повноцінного та відповідального місцевого самоврядування європейського зразка, – наголосив голова обласної ради Григорій Самардак.

- До складу обласної ради сьомого скликання входять представники восьми політичних партій. Різні за ідеологією, але єдині в одному – бажанні працювати на користь громади. Безумовно, градус політичної напруги в стінах обласного парламенту не став меншим, але він перестав бути основним чинником в роботі народних обранців. І це приємно відзначити, підсумовуючи результати роботи обласного парламенту в цьому році. Депутати проявляють активність, ініціюють важливі для розвитку територій проекти рішень. Приміром, в цьому році депутати підтримали Програму «Депутатський фонд», що дало змогу додатково залучити кошти обласного бюджету на проекти соціально-економічного розвитку територій. Понад 61 млн. грн. було спрямовано на ремонти доріг, освітлення сіл, реконструкцію водоводів, будівництво дитячих садочків, оснащення закладів освіти та медицини, - сказав Григорій Самардак і від імені громади Запорізької області подякував депутатам обласної ради та обласній державній адміністрації за плідну роботу над Проектом обласного бюджету на 2018 рік. Головний фінансовий документ депутати опрацювали, внесли свої пропозиції і підтримали вчасно. Цей бюджет в повній мірі можна назвати соціально-орієнтованим, адже 16,5% видатків загального та спеціального фондів будуть спрямовані на охорону здоров’я, понад 13% – на освіту, не менше 3% - на соціальний захист населення. Загальний фінансовий ресурс обласного бюджету на 2018 рік на 34% перевищує цьогорічний показник.

Втім, як акцентував голова обласної ради, у новому бюджетному році є серйозні виклики для місцевого самоврядування. Це – успішне впровадження реформи освіти, збереження та розвиток мережі професіонально-технічних навчальних закладів області; розроблена довгоочікувана програма розвитку доріг, її реалізація дозволить зрушити з місця проблему, яка не вирішувалась роками; забезпечення належного рівня якості надання медичних послуг.

- Сьогодення та суспільство вимагають від нас креативного мислення, нестандартних, сміливих рішень. Адже самоврядування сьогодні – це рушійна сила всіх глобальних перетворень в країні, запорука розвитку Запорізького краю! Тож, звертаючись до представників місцевої влади Запорізької області, сільських, селищних, міських голів та депутатів усіх рівнів, до працівників апаратів місцевих рад, ще раз хочу підкреслити нашу високу відповідальність перед громадою. Наш обов’язок – служіння народу, щоденна копітка праця в інтересах жителів Запорізького краю, - наголосив Григорій Самардак.

Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак з нагоди свята вручив нагороди найкращим працівникам місцевого самоврядування області. Відзначаючи заслуги співробітників галузі, голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль нагородив орденами і цінним подарунком депутатів Запорізької обласної ради Ярослава Криля, Артема Попова і Дмитра Майстра. Свій подарунок у вигляді незабутнього святкового концерту підготували артисти комунального закладу «Запорізький обласна філармонія» Запорізької обласної ради.