Thursday, December 07, 2017
    .
    • .

Повернення бійців з АТО

Деталі
грудня 07, 2017

Військова частина 3029 НГУ зустрічає бійців, які тривалий час несли бойову службу в зоні проведення АТО.


Національна гвардія України, а зокрема 9-ий полк оперативного призначення постійно, починаючи з 2014 року, виконує службово-бойові завдання з оборони територіальної цілісності України у зоні проведення АТО. Військовослужбовці сумлінно несуть свій військовий обов’язок та гідно виконують покладені на них задачі при знаходженні на території збройного конфлікту. Завдяки злагодженим діям військових Національної гвардії України та бійців Збройних сил України ворог не зможе просунутися далі по території нашої держави.
«Вітаю з поверненням! Завдання яке було покладено на полк, щодо виконання службово-бойових завдань в зоні проведення АТО виконано. Бійці заслужили собі на відпочинок та найближчим часом відправляться у короткочасну відпустку до своїх рідних та близьких…» - зазначив командир військової частини 3029 НГУ полковник Олександр Хоменко.

 


Олег Соловйов

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large99

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 



 

С наступающим 2017 03 12 01

kot

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

Создание сайтов DNL-студия
©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info 

 