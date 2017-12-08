Деталі грудня 08, 2017

Питання державної реєстрації народження дитини та визначення її походження регламентуються Сімейними кодексом України, Законом

України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану", а також Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні.

Державна реєстрація народження дитини проводиться за усною чи письмовою заявою батьків дитини чи одного з них, а в разі смерті батьків або в разі якщо вони з інших причин не можуть зареєструвати народження – за заявою родичів, інших осіб, повноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилась дитина або в якому на цей час вона перебуває. Для цього до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем народження дитини або за місцем проживання її батьків чи одного з них необхідно подати: паспорт або інші документи, що засвідчують особу батьків (або одного з них); паспорт або документ, що засвідчує особу заявника (якщо заяву подають не батьки дитини); документ, на підставі якого вносяться дані про батька дитини (свідоцтво про шлюб, спільна заява батьків, заява матері). За відсутності свідоцтва про шлюб, підтвердженням зареєстрованого шлюбу може бути відмітка про його державну реєстрацію в паспортах або паспортних документах матері та батька дитини. Свідоцтво про шлюб обов’язково подається, якщо в медичних документах вказане дівоче прізвище, або мати дитини не встигла обміняти паспорт після державної реєстрації шлюбу.

На виконання наказу Міністерства юстиції України від 26.08.2015 № 1593/5 «Деякі питання організації роботи відділів державної реєстрації актів цивільного стану, пов’язаної з державною реєстрацією народження дитини», відділами державної реєстрації актів цивільного стану Запорізької області, на території яких є медичний заклад, де приймаються пологи, запроваджено прийняття працівниками відділу документів, необхідних для проведення державної реєстрації народження дитини, та видача свідоцтв про народження дітей безпосередньо у медичних закладах.

Суть заходу полягає у можливості отримання свідоцтва про народження дитини ще до виписки з пологового будинку.

У всіх пологових відділеннях та спеціалізованих пологових будинках Запорізької області працівники відділів державної реєстрації актів цивільного стану проводять прийом документів за єдиним графіком, а саме: вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 9.00 до 10.00. Працівники Вознесенівського районного у місті Запоріжжі відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області приймають документи, ще у понеділок та суботу.

Відтепер завдяки видачі свідоцтв про народження дітей безпосередньо у медичних закладах, де приймаються пологи, батьки мають можливість отримати найперший документ своїх немовлят – свідоцтво про народження, не витрачаючи зайвого часу на відвідування відділу державної реєстрації актів цивільного стану. За 11 місяців 2017 року такою послугою скористались 6563

громадян.

Реєстрація місця проживання здійснюється відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” та Правил реєстрації місця проживання.

За 11 місяців 2017 року подано 1213 заяви про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини через органи державної реєстрації актів цивільного стану Запорізької області.

Проводиться реєстрація місця проживання дитини за місцем проживання її батьків/одного з батьків. У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Відповідно до статті 144 Сімейного кодексу України батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати народження дитини не пізніше одного місяця від дня народження дитини.

Згідно п. 5 «Правил реєстрації місця проживання», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. №207, батьки зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.



В.о. начальника Головного територіального

управління юстиції у Запорізькій області О.С. Долгополов